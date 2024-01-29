Кулеба договорился с Сийярто создать специальную комиссию по правам венгров на Закарпатье

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, что Украина настроена на окончательное урегулирование вопроса прав нацменьшинств. Он добавил, что специальная комиссия под эгидой МИД за десять дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

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"Мы договорились, что под эгидой МИД соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность", – сказал Кулеба.

По его словам, если раньше в вопросе нацменьшинств говорилось о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС, то теперь есть желание иметь эту дискуссию на двустороннем уровне, для того чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который уже принципиально решен в интересах всех нацменьшинств".

3 ноября 2023 года президент Зеленский подписал закон о национальных сообществах.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.

8 декабря Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств.

21 декабря премьер Венгрии Орбан заявил, что его правительство изучает изменения в законодательство о национальных меньшинствах, принятые Украиной.

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