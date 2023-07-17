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Кулеба про Кримський міст: Один зруйнований міст Росії – менше зламаних життів українців

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 16:05
Кулеба про Кримський міст: Один зруйнований міст Росії – менше зламаних життів українців - Фото
Дмитро Кулеба (Скриншот відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи руйнування Кримського мосту, заявив, що руйнація одного цього російського об'єкта приведе до того, що буде зруйновано менше життів українців. Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю CBS.

Кулеба сказав, що дізнався про підрив Кримського мосту з новин і у нього немає офіційної інформації.

"Але правда в тому, що один зруйнований російський міст означає – менше зруйнованих українських життів. Тому що цей міст використовується для забезпечення додатковими ресурсами російської армії в окупованому Криму та на окупованих територіях материкової України", – сказав глава МЗС.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net в СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС. Пошкоджено дорожнє полотно на прольотах, хоча нібито опори цілі. Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

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Наталія Медведєва
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Дмитро Кулебакримський міст
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