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Кулеба о Крымском мосте: Один разрушенный мост России – меньше сломанных жизней украинцев

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 16:05
Кулеба о Крымском мосте: Один разрушенный мост России – меньше сломанных жизней украинцев - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя подрыв Крымского моста, заявил, что разрушение одного этого российского объекта приведет к тому, что будет разрушено меньше жизней украинцев. Об этом глава МИД сказал в интервью CBS.

Кулеба сказал, что узнал о произошедших взрывах на Крымском мосту из новостей и у него нет официальной информации.

"Но правда в том, что один разрушенный российский мост означает – меньше разрушенных украинских жизней. Потому что этот мост используется для обеспечения дополнительными ресурсами российской армии в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях материковой Украины", – сказал глава МИД.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС. Повреждено дорожное полотно на пролетах, хотя опоры якобы целы. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
  • 17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров  заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны и пообещал увеличить их производство. 

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Наталья Медведева
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крымский мостдмитрий кулеба
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