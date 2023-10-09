Кулеба про проблеми з допомогою США: Фракція Трампа поставила ультиматум. Це питання виборів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з подальшим фінансуванням допомоги Україні з боку США викликані фракцією прихильників 45-го глави Білого дому Дональда Трампа, проте це питання виборчої кампанії. Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes Україна.
"Фракція трампістів створила політичний цейтнот, поставивши перед вибором: або шатдаун уряду США, або його уникаємо за умови винесення українського питання на окреме голосування", — сказав Кулеба.
Він зазначив, що попередні голосування щодо України в Конгресі США показали, що голоси за підтримку є.
"Переконаний, що фінансування для України буде проголосоване. Але в політиці бувають такі моменти, коли одна частина створює цейтнот і решта політичного спектра грає за цими правилами", — заявив дипломат.
Глава відомства наголосив, що Україна активно працює з Конгресом та Білим домом, щоб подібних інцидентів більше не було.
"Але ми повинні розуміти, що чим ближче до президентських виборів у США, тим більше буде складних моментів", — резюмував глава МЗС.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
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