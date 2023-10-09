Кулеба про проблеми з допомогою США: Фракція Трампа поставила ультиматум. Це питання виборів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з подальшим фінансуванням допомоги Україні з боку США викликані фракцією прихильників 45-го глави Білого дому Дональда Трампа, проте це питання виборчої кампанії. Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes Україна.

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За його словами, проблеми з ухваленням нового американського бюджету — це "яскравий момент політичної боротьби".

"Фракція трампістів створила політичний цейтнот, поставивши перед вибором: або шатдаун уряду США, або його уникаємо за умови винесення українського питання на окреме голосування", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що попередні голосування щодо України в Конгресі США показали, що голоси за підтримку є.

"Переконаний, що фінансування для України буде проголосоване. Але в політиці бувають такі моменти, коли одна частина створює цейтнот і решта політичного спектра грає за цими правилами", — заявив дипломат.

Глава відомства наголосив, що Україна активно працює з Конгресом та Білим домом, щоб подібних інцидентів більше не було.

"Але ми повинні розуміти, що чим ближче до президентських виборів у США, тим більше буде складних моментів", — резюмував глава МЗС.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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