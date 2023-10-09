Кулеба о проблемах с помощью США: Фракция Трампа поставила ультиматум. Это вопрос выборов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с дальнейшим финансированием помощи Украине со стороны США вызваны фракцией сторонников 45-го главы Белого дома Дональда Трампа, однако это вопрос избирательной кампании. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.
"Фракция трампистов создала политический цейтнот, поставив перед выбором: либо шатдаун правительства США, либо его избегаем при условии вынесения украинского вопроса на отдельное голосование", — сказал Кулеба.
Он отметил, что предыдущие голосования по Украине в Конгрессе США показали, что голоса за поддержку есть.
"Убежден, что финансирование для Украины будет проголосовано. Но в политике бывают такие моменты, когда одна часть создает цейтнот и другая часть политического спектра играет по этим правилам", — заявил дипломат.
Глава ведомства подчеркнул, что Украина активно работает с Конгрессом и Белым домом, чтобы подобных инцидентов больше не было.
"Но мы должны понимать, что чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — резюмировал глава МИД.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
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