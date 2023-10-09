Кулеба о проблемах с помощью США: Фракция Трампа поставила ультиматум. Это вопрос выборов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с дальнейшим финансированием помощи Украине со стороны США вызваны фракцией сторонников 45-го главы Белого дома Дональда Трампа, однако это вопрос избирательной кампании. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

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По его словам, проблемы с принятием нового американского бюджета — это "яркий момент политической борьбы".

"Фракция трампистов создала политический цейтнот, поставив перед выбором: либо шатдаун правительства США, либо его избегаем при условии вынесения украинского вопроса на отдельное голосование", — сказал Кулеба.

Он отметил, что предыдущие голосования по Украине в Конгрессе США показали, что голоса за поддержку есть.

"Убежден, что финансирование для Украины будет проголосовано. Но в политике бывают такие моменты, когда одна часть создает цейтнот и другая часть политического спектра играет по этим правилам", — заявил дипломат.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина активно работает с Конгрессом и Белым домом, чтобы подобных инцидентов больше не было.

"Но мы должны понимать, что чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — резюмировал глава МИД.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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