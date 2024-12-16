Кулеба сумнівається, що Трампу вдасться швидко домовитися про мир в Україні
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається, що обраний президент США Дональд Трамп зможе організувати "швидкі" мирні переговори. Таку думку він висловив в інтерв'ю The Times.
За словами Кулеби, між Росією та Україною все ще існують "фундаментальні розбіжності", що роблять мир неможливим.
"На мій погляд, швидких переговорів не буде", – сказав він.
Колишній глава МЗС відкинув чутки про можливе припинення військової підтримки України з боку Трампа. Він висловив упевненість, що "будь-який майбутній президент США змінить свою позицію", якщо російські війська знову створюватимуть загрозу для України.
"У нього відмінні інстинкти в оцінці того, що добре для нього тут і зараз — і це може змінитися. Якщо справи для України на полі бою стануть дійсно поганими, виникне ризик, що Трампа звинуватять у тому, що він кинув Україну. Він змінить свою думку і надасть допомогу", – підсумував Кулеба.
- 12 грудня 2024 року Трамп розкритикував в інтерв'ю Time дозвіл Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії.
- Водночас він пообіцяв не відмовлятися від України.
- 13 грудня номінований Трампом генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог на посаду спецпосланця в Україні вважає, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців.