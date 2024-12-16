Кулеба сомневается, что Трампу удастся быстро договориться о мире в Украине
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп сможет организовать "быстрые" мирные переговоры. Такое мнение он высказал в интервью The Times.
По словам Кулебы, между Россией и Украиной все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.
"На мой взгляд, быстрых переговоров не будет", – сказал он.
Бывший глава МИД отверг слухи о возможном прекращении военной поддержки Украины со стороны Трампа. Он выразил уверенность, что "любой будущий президент США изменит свою позицию", если российские войска будут вновь создавать угрозу для Украины.
"У него отличные инстинкты в оценке того, что хорошо для него здесь и сейчас — и это может измениться. Если дела для Украины на поле боя станут действительно плохими, возникнет риск, что Трампа обвинят в том, что он бросил Украину. Он изменит свою мнение и предоставит помощь", – подытожил Кулеба.
- 12 декабря 2024 Трамп раскритиковал в интервью Time разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России.
- В то же время, он пообещал не отказываться от Украины.
- 13 декабря номинированный Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев.