Кулеба сомневается, что Трампу удастся быстро договориться о мире в Украине

Экс-глава МИД аргументировал тем, что между Украиной и Россией все еще существуют фундаментальные разногласия по завершению войны

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп сможет организовать "быстрые" мирные переговоры. Такое мнение он высказал в интервью The Times.

По словам Кулебы, между Россией и Украиной все еще существуют "фундаментальные разногласия", которые делают мир невозможным.

"На мой взгляд, быстрых переговоров не будет", – сказал он.

Бывший глава МИД отверг слухи о возможном прекращении военной поддержки Украины со стороны Трампа. Он выразил уверенность, что "любой будущий президент США изменит свою позицию", если российские войска будут вновь создавать угрозу для Украины.

"У него отличные инстинкты в оценке того, что хорошо для него здесь и сейчас — и это может измениться. Если дела для Украины на поле боя станут действительно плохими, возникнет риск, что Трампа обвинят в том, что он бросил Украину. Он изменит свою мнение и предоставит помощь", – подытожил Кулеба.