Китай виступив за проведення мирної конференції щодо України, але за участі Росії

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Пекін сподівається на якнайшвидше припинення вогню

Ван І (Фото: EPA)

Китай підтримує скликання міжнародної конференції щодо України, але "з рівноправною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх варіантів миру". Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

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Ван І зазначив, що в українському питанні Китай принципово дотримується "чотирьох положень", запропонованих лідером країни Сі Цзіньпіном, і "сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни".

Також, за словами глави зовнішньополітичного відомства, Пекін підтримує проведення мирної конференції, "визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх варіантів миру".

20 березня Кулеба заявив, що Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, оскільки має "особливі" відносини з Росією.

3 квітня генсек НАТО Столтенберг сказав, що азійські "друзі" Росії є життєво важливими для продовження її агресії проти України, адже вони надають країні військову допомогу.

5 квітня речник Пентагону заявив, що кожна країна сама обирає, з ким співпрацювати, коментуючи партнерство Росії та Китаю.

6 квітня глава Мінфіну США Джанет Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за їхню підтримку РФ у війні.

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