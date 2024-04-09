Китай выступил за проведение мирной конференции по Украине, но с участием России

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня

Ван И (Фото: EPA)

Китай поддерживает созыв международной конференции по Украине, но "с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира". Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Ван И отметил, что в украинском вопросе Китай принципиально придерживается "четырех положений", озвученных лидером страны Си Цзиньпином, и "надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны".

Также, по словам главы внешнеполитического ведомства, Пекин поддерживает проведение мирной конференции, "признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира".

20 марта Кулеба заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, поскольку имеет "особые" отношения с Россией.

3 апреля генсек НАТО Столтенберг сказал, что азиатские "друзья" России являются жизненно важными для продолжения ее агрессии против Украины, ведь они оказывают стране военную помощь.

5 апреля представитель Пентагона заявил, что каждая страна сама выбирает, с кем сотрудничать, комментируя партнерство России и Китая.

6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Пекин о последствиях для китайских компаний за их поддержку РФ в войне.

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