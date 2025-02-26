Лана Зеркаль: Сила Трампа у тому, що ніхто не може передбачити його дії

Лана Зеркаль (Скриншот з відео LIGA.net)

Сила президента Сполучених Штатів Дональда Трампа полягає у тому, що ніхто не може передбачити його дії, вважає надзвичайний та повноважний посол, членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль. Свою думку вона висловила в інтерв’ю LIGA.net.

Зеркаль стверджує, що Україні потрібно "знайти місце у шоу Трампа".

"У Трампа немає правил, в тому його і сила, що ніхто не може передбачити його дії. І як для політика – це гарантований успіх. Він створює навколо себе таку турбулентність, яка вимагає від всіх напруження, слідкування, певної вибудови стратегій, підходів", – зазначила дипломатка.

Вона додала, що, коли Трамп робить зовсім інше, а не те, про що він говорив "пів години або день тому, – всі губляться і знову починають щось вигадувати".

"Я не можу сказати, що мені персонально подобається такий стиль. Він, звичайно, і дратує, і створює нервозність додаткову. Для нас це взагалі дуже важко тому, що нам хотілося хоча б якоїсь визначеності", – сказала Зеркаль.

Вона наголосила, що американський президент додає тільки ще більше невизначеності.

"Але це не означає, що все погано. Що треба чекати тільки негативних результатів. Це означає, що нам потрібно набрати повітря в легені й перестати істерити. Тому що ми зараз будемо бачити дуже багато контроверсійних і думок, і рухів, і нерозуміння, і критики", – акцентувала Зеркаль.