Лана Зеркаль: Сила Трампа в том, что никто не может предсказать его действия

Лана Зеркаль (Скриншот с видео LIGA.net)

Сила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоит в том, что никто не может предугадать его действия, считает чрезвычайный и полномочный посол, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль. Свое мнение она высказала в интервью LIGA.net.

Зеркаль утверждает, что Украине нужно "найти место в шоу Трампа".

"У Трампа нет правил, в этом его и сила, что никто не может предугадать его действия. И как для политика – это гарантированный успех. Он создает вокруг себя такую турбулентность, которая требует от всех напряжений, слежения, определенного построения стратегий, подходов", – отметила дипломат.

Она добавила, что когда Трамп делает совсем другое, а не то, о чем он говорил "полчаса или день назад, – все теряются и снова начинают что-то придумывать".

"Я не могу сказать, что мне персонально нравится такой стиль. Он, конечно, и раздражает, и создает дополнительную нервозность. Для нас это вообще очень трудно потому, что нам хотелось хотя бы какой-то определенности", – сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что американский президент добавляет только еще больше неопределенности.

"Но это не значит, что все плохо. Что нужно ждать только негативных результатов. Это значит, что нам нужно набрать воздух в легкие и перестать истерить. Потому что мы сейчас будем видеть очень много контроверсионных и мыслей, и движений, и непонимания, и критики", — акцентировала Зеркаль.