Латвія передала ЗСУ обладнання на 100 000 євро для налагодження зв’язку на лінії фронту

Глава Міноборони Латвії зазначив, що військова підтримка України протягом цього року та наступних двох становитиме 0,25% ВВП

Доставлене обладнання (Фото: Міноборони)

У межах ІТ-коаліції Збройні Сили України отримали від Латвії комунікаційне обладнання вартістю близько 100 000 євро. Надана військова допомога має забезпечити українських бійців зв'язком на тактичному рівні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що в його державі шукають нові шляхи для надання допомоги Україні, зокрема, остання партія критично важливого ІТ-обладнання на 100 000 євро є внеском країни в межах ІТ-коаліції.

Він зауважив, що військова підтримка України протягом цього року та наступних двох становитиме 0,25% ВВП Латвії. Також допомога держави, за словами глави латвійського відомства, включатиме надання Україні безпілотників, артилерії та систем протиповітряної оборони.

"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту. Вдячна союзникам за своєчасну підтримку", – сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

В українському відомстві додали, що в межах ІТ-коаліції Латвія раніше також передавала українським солдатам ноутбуки для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

ДОВІДКА. ІТ-коаліція – група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 000 євро), Люксембург (10 млн євро) та Нідерланди (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання. Учасники: Нідерланди, Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

24 квітня глава Міноборони Латвії заявив, що ініційована його державою коаліція дронів зібрала близько 500 млн євро на дрони для ЗСУ.

30 квітня прем'єрка Латвії повідомила, що уряд її країни затвердив новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли, зокрема, зенітні гармати та безпілотники.

3 травня IT-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом передали ЗСУ ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання на 900 000 євро.

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