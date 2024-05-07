Латвия передала ВСУ оборудование на 100 000 евро для налаживания связи на линии фронта

Глава Минобороны Латвии отметил, что военная поддержка Украины в течение этого года и последующих двух будет составлять 0,25% ВВП

Доставленное оборудование (Фото: Минобороны)

В рамках ІТ-коалиции Вооруженные Силы Украины получили от Латвии коммуникационное оборудование стоимостью около 100 000 евро. Предоставленная военная помощь должна обеспечить украинских бойцов связью на тактическом уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что в его государстве ищут новые пути для оказания помощи Украине, в частности последняя партия критически важного ІТ-оборудования на 100 000 евро является вкладом страны в рамках ІТ-коалиции.

Он отметил, что военная поддержка Украины в течение этого года и последующих двух будет составлять 0,25% ВВП Латвии. Также помощь государства, по словам главы латвийского ведомства, будет включать в себя предоставление Украине беспилотников, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

"Благодаря партнерам продолжаем закрывать потребности наших подразделений на тактическом уровне. Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта. Благодарна союзникам за своевременную поддержку", – сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В украинском ведомстве добавили, что в рамках ІТ-коалиции Латвия ранее передавала украинским солдатам ноутбуки для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

СПРАВКА. ІТ-коалиция – группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ІТ-коалицию внесли Эстония (500 000 евро), Люксембург (10 млн евро) и Нидерланды (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования. Участники: Нидерланды, Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

24 апреля глава Минобороны Латвии заявил, что инициированная его государством коалиция дронов собрала около 500 млн евро на дроны для ВСУ.

30 апреля премьер Латвии сообщила, что правительство ее страны утвердило новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, зенитные пушки и беспилотники.

3 мая IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом передали ВСУ ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование в 900 000 евро.

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