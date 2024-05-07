Латвия передала ВСУ оборудование на 100 000 евро для налаживания связи на линии фронта
В рамках ІТ-коалиции Вооруженные Силы Украины получили от Латвии коммуникационное оборудование стоимостью около 100 000 евро. Предоставленная военная помощь должна обеспечить украинских бойцов связью на тактическом уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что в его государстве ищут новые пути для оказания помощи Украине, в частности последняя партия критически важного ІТ-оборудования на 100 000 евро является вкладом страны в рамках ІТ-коалиции.
Он отметил, что военная поддержка Украины в течение этого года и последующих двух будет составлять 0,25% ВВП Латвии. Также помощь государства, по словам главы латвийского ведомства, будет включать в себя предоставление Украине беспилотников, артиллерии и систем противовоздушной обороны.
"Благодаря партнерам продолжаем закрывать потребности наших подразделений на тактическом уровне. Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта. Благодарна союзникам за своевременную поддержку", – сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.
В украинском ведомстве добавили, что в рамках ІТ-коалиции Латвия ранее передавала украинским солдатам ноутбуки для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.
- 24 апреля глава Минобороны Латвии заявил, что инициированная его государством коалиция дронов собрала около 500 млн евро на дроны для ВСУ.
- 30 апреля премьер Латвии сообщила, что правительство ее страны утвердило новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, зенитные пушки и беспилотники.
- 3 мая IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом передали ВСУ ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование в 900 000 евро.
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