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Лавров в ООН як завжди промовив повну брехню, а потім просто пішов — глава МЗС Франції

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21.09.2023, 13:24
Лавров в ООН як завжди промовив повну брехню, а потім просто пішов — глава МЗС Франції - Фото
Сергій Лавров (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що промова глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Раді безпеки ООН 20 вересня була "як завжди сповнена брехні". Про це вона повідомила після засідання у Нью-Йорку, цитує France Info.

За її словами, Росія має негайно припинити війну проти України та прислухатися до закликів до миру.
"Ідеї миру прогресують. Під час зустрічі багато країн висловили своє занепокоєння тим, що війна захлинулась. Ці голоси підіймаються. Їх необхідно заохочувати", — сказала Колонна.
Дипломатка наголосила, що не змогла поговорити з Лавровим особисто.

"Посидів недовго, прийшов, сказав свою промову, як завжди, повну неправди та брехні, а потім пішов", — резюмувала глава МЗС.
  • Виступаючи на Раді безпеки ООН, президент Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії. За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.
  • Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його: відео.
  • Зеленський запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. У Німеччині виступили проти.

Читайте також: Шольц планує жорсткий виступ у Раді Безпеки ООН, звинуватить РФ у глобальних кризах – DW

Дмитро Гриниченко
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