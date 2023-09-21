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Лавров в ООН как всегда произнес речь, полную лжи, а потом просто ушел — глава МИД Франции

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 13:24
Лавров в ООН как всегда произнес речь, полную лжи, а потом просто ушел — глава МИД Франции - Фото
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что речь главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете безопасности ООН 20 сентября была "как всегда полна лжи". Об этом она сообщила после заседания в Нью-Йорке, цитирует ее France Info.

По ее словам, Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и прислушаться к призывам к миру. 
"Идеи мира прогрессируют. В ходе встречи многие страны выразили свою обеспокоенность тем, что война захлебнулась. Эти голоса поднимаются. Их необходимо поощрять", — сказала Колонна.
Дипломат отметила, что не смогла поговорить с Лавровым лично. 

"Посидел недолго, пришел, произнес свою речь, как всегда, полную неправды и лжи, а потом ушел", — резюмировала глава МИД.
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Дмитрий Гриниченко
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