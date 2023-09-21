Лавров в ООН как всегда произнес речь, полную лжи, а потом просто ушел — глава МИД Франции
21.09.2023, 13:24
Сергей Лавров (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что речь главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете безопасности ООН 20 сентября была "как всегда полна лжи". Об этом она сообщила после заседания в Нью-Йорке, цитирует ее France Info.
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По ее словам, Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и прислушаться к призывам к миру.
"Идеи мира прогрессируют. В ходе встречи многие страны выразили свою обеспокоенность тем, что война захлебнулась. Эти голоса поднимаются. Их необходимо поощрять", — сказала Колонна.
Дипломат отметила, что не смогла поговорить с Лавровым лично.
"Посидел недолго, пришел, произнес свою речь, как всегда, полную неправды и лжи, а потом ушел", — резюмировала глава МИД.
"Посидел недолго, пришел, произнес свою речь, как всегда, полную неправды и лжи, а потом ушел", — резюмировала глава МИД.
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