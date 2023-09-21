Лавров в ООН как всегда произнес речь, полную лжи, а потом просто ушел — глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что речь главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете безопасности ООН 20 сентября была "как всегда полна лжи". Об этом она сообщила после заседания в Нью-Йорке, цитирует ее France Info.

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По ее словам, Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и прислушаться к призывам к миру.

"Идеи мира прогрессируют. В ходе встречи многие страны выразили свою обеспокоенность тем, что война захлебнулась. Эти голоса поднимаются. Их необходимо поощрять", — сказала Колонна.

Дипломат отметила, что не смогла поговорить с Лавровым лично.



"Посидел недолго, пришел, произнес свою речь, как всегда, полную неправды и лжи, а потом ушел", — резюмировала глава МИД.

Выступая на Совбезе ООН, президент Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России. По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.

Посол РФ Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его: видео.

Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. В Германии выступили против.

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