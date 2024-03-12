Легіон Свобода Росії заявив про звільнення селища Тьоткіне у Курській області — відео
Бійці Легіону Свобода Росії (Фото: скріншот з відео)

У Легіоні Свобода Росії заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьокіне в Курській області РФ, яке розташоване на кордоні з Україною.

Підрозділ заявляє про повний контроль за населеним пунктом.

Зазначається, що російська армія залишає Теткіно, залишає позаду позиції та кидає важку техніку.

На опублікованому відео можна помітити зйомку з дрона і окупантів, що біжать.

Раніше стало відомо, що Легіон та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

  • У квітні 2023 року в Генштабі на запит LIGA.net повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Однак, за словами джерела в розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курирує ГУР.
  • 6 вересня РДК заявив про новий рейд на територію РФ та ліквідацію щонайменше одного феесбешника.
  • 31 жовтня РДК повідомив, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою: брали участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу.

Також з'явилося відео з Брянської області, де диверсанти РДК знищили підполковника ФСБ

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