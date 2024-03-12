Легион Свобода России заявил об освобождении поселка Теткино в Курской области — видео
В Легионе Свобода России заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, который расположен на границе с Украиной.
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Подразделение заявляет о полном контроле над населенным пунктом.
Отмечается, что российская армия покидает Теткино, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику.
На опубликованном видео можно заметить съемку с дрона и бегущих оккупантов.
Ранее стало известно, что Легион и Российский добровольческий корпус начали новую совместную операцию на территории России.
- В апреле 2023 года в Генштабе по запросу LIGA.net сообщили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельность и РДК, и Легиона Свобода России курирует ГУР.
- 6 сентября РДК заявил о новом рейде на территорию РФ и ликвидации по меньшей мере одного фээсбэшника.
- 31 октября РДК сообщил, что его бойцы теперь воюют под Авдеевкой: участвовали в штурмах линий укреплений оккупантов в районе коксохимического завода.
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