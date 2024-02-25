Лідер більшості в Сенаті США після візиту в Україну: 2024 рік – вирішальний момент в історії
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер виступив із попередженням про необхідність надання більшої допомоги Україні й пообіцяв не "кидати" європейського союзника. Він наголосив, що 2024 рік – "вирішальний момент в історії світу", цитує його слова видання CNN.
"Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності США проєктувати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості – у світі. Коли ми їхали туди, ми сказали українському народу: Америка вас не покине", – заявив він.
При цьому лідер Сенату зауважив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема мова про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.
"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", – сказав він.
Шумер також додав, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.
23 лютого демократ Чак Шумер прилетів в Україну, щоб переконати президента Володимира Зеленського, що Сполучені Штати не покинуть українців і Конгрес таки схвалить законопроєкт з допомогою на $60 млрд.
- 14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
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