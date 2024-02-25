Лідер більшості в Сенаті США після візиту в Україну: 2024 рік – вирішальний момент в історії

23 лютого демократ Чак Шумер прилетів в Україну, щоб переконати президента Володимира Зеленського, що США не покинуть українців

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер виступив із попередженням про необхідність надання більшої допомоги Україні й пообіцяв не "кидати" європейського союзника. Він наголосив, що 2024 рік – "вирішальний момент в історії світу", цитує його слова видання CNN.

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"Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності США проєктувати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості – у світі. Коли ми їхали туди, ми сказали українському народу: Америка вас не покине", – заявив він.

При цьому лідер Сенату зауважив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема мова про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", – сказав він.

Шумер також додав, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

23 лютого демократ Чак Шумер прилетів в Україну, щоб переконати президента Володимира Зеленського, що Сполучені Штати не покинуть українців і Конгрес таки схвалить законопроєкт з допомогою на $60 млрд.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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