Лидер большинства в Сенате США после визита в Украину: 2024 – решающий момент в истории

23 февраля демократ Чак Шумер прилетел в Украину, чтобы убедить президента Владимира Зеленского, что США не покинут украинцев

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с предупреждением о необходимости оказания большей помощи Украине и пообещал не "бросать" европейского союзника. Он подчеркнул, что 2024 год – "решающий момент в истории мира", цитирует его слова издание CNN.

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"Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности США проецировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире. Когда мы ехали туда, мы сказали украинскому народу: Америка вас не покинет", – заявил он.

При этом лидер Сената отметил, что необходимо увеличить помощь Украине, в частности речь об артиллерийских снарядах и оружии для разрушения российских сетей снабжения, а также больше зенитных вооружений.

"Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ", – сказал он.

Шумер также добавил, что российские войска могут вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести огонь в ответ.

23 февраля демократ Чак Шумер прилетел в Украину, чтобы убедить президента Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты не покинут украинцев и Конгресс таки одобрит законопроект с помощью на $60 млрд.

14 февраля 2024 г. американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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