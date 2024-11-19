Лідер самопроголошеної Абхазії подав у відставку, але з умовою

Аслан Бжанія (Фото: Аспинпрес)

Так званий президент самопроголошеної Абхазії (де-факто окупованої Росією території Грузії) Аслан Бжанія оголосив про відставку після домовленостей з опозицією. Це підтвердила його пресслужба.

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У повідомленні зазначається, що "влада" та опозиція після переговорів уклали угоду, згідно з якою Бжанія написав заяву про відставку.

Однак є умова: протестувальники мають звільнити захоплені "урядові" будівлі 19 листопада. Якщо цього не станеться, Бжанія відкличе свою заяву.

Якщо умова буде виконана, так званий парламент Абхазії розгляне його відставку того самого дня. Тимчасово виконувати обов’язки "президента" почне "віцепрезидент" Бадра Гунба.

Останніми днями в Абхазії не вщухали протести. Опозиція вимагала відставки Бжанії й закликала людей збиратися біля "парламенту" у столиці регіону Сухумі.

Ситуація ускладнилася через те, що Росія з 1 вересня призупинила фінансування бюджету Абхазії. Москва ставить умовою затвердження інвестиційної угоди, яка викликала багато суперечок. Опозиція заявляє, що ця угода може призвести до посилення впливу російських олігархів.

15 листопада так званий парламент Абхазії мав розглянути цей документ. Протестувальники вимагали, щоб "депутати" відхилили його.