Лидер самопровозглашенной Абхазии подал в отставку, но с условием
Так называемый президент самопровозглашенной Абхазии (де-факто оккупированной Россией территории Грузии) Аслан Бжания объявил об отставке после договоренностей с оппозицией. Это подтвердила его пресс-служба.
В сообщении отмечается, что "власть" и оппозиция после переговоров заключили соглашение, согласно которому Бжания написал заявление об отставке.
Однако есть условие: протестующие должны освободить захваченные "правительственные" здания 19 ноября. Если этого не произойдет, Бжания отзовет свое заявление.
Если условие будет выполнено, так называемый парламент Абхазии рассмотрит его отставку в тот же день. Временно исполнять обязанности "президента" начнет "вице-президент" Бадра Гунба.
В последние дни в Абхазии не утихали протесты. Оппозиция потребовала отставки Бжании и призвала людей собираться возле "парламента" в столице региона Сухуми.
Ситуация осложнилась из-за того, что Россия с 1 сентября приостановила финансирование бюджета Абхазии. Москва ставит условием утверждение инвестиционного соглашения, которое вызвало много споров. Оппозиция заявляет, что это соглашение может привести к усилению влияния российских олигархов.
15 ноября так называемый парламент Абхазии должен был рассмотреть этот документ. Протестующие требовали, чтобы депутаты отклонили его.
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