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Лукашенко звільнив посла в Україні Сокола. Торік прикордонник вручив йому 30 срібняків

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19.10.2023, 19:07
Лукашенко звільнив посла в Україні Сокола. Торік прикордонник вручив йому 30 срібняків - Фото
Ігор Сокол (Фото: білоруські ЗМІ)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади посла Білорусі в Україні та В'ячеслава Качанова з аналогічної посади в Естонії. Про це повідомляють провладні білоруські ЗМІ.

Зазначено, що відповідні укази Лукашенко підписав сьогодні, 19 жовтня.

Сокол очолював посольство Білорусі в Україні з 13 червня 2016 року. Він та інші білоруські дипломати покинули Україну в березні 2022 року.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко тоді ж опублікував відео, як за його дорученням український прикордонник намагався передати Соколу мішечок із монетками. Прикордонник сказав, що це 30 срібняків, і попросив передати їх голові Прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо.

ДОВІДКА. Вираз "30 срібняків" означає плату за зраду. У Новому Завіті за таку суму Іуда Іскаріот зрадив Ісуса Христа.

Білорусь, попри запевнення Лукашенка, що РФ ніколи не нападе на Україну з білоруської території, надала Кремлю плацдарм для вторгнення до України з півночі.

Дивіться відео з врученням Соколу 30 срібняків тут.

  • У вересні командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що на території Білорусі тривають військові навчання, це не створює військової загрози, але є певна небезпека.
  • Центр спротиву заявив, що у Білорусі залишилось менш ніж 1000 бойовиків з терористичної групи Вагнера.
  • 10 жовтня 2023 року ЦНС повідомив, що ФСБ Росії та Комітет державної безпеки Білорусі планують влаштувати провокацію на одному з промислових об’єктів Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну.

Читайте також: У Білорусі лікують колишніх вагнерівців, попередньо, поранених в Україні – ССО

Мілана Головань
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