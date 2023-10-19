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Лукашенко уволил посла в Украине. В 2022 году пограничник вручил ему 30 серебреников

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 19:07
Лукашенко уволил посла в Украине. В 2022 году пограничник вручил ему 30 серебреников - Фото
Игорь Сокол (Фото: беларусские СМИ)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко уволил Игоря Сокола с должности посла Беларуси в Украине и Вячеслава Качанова с аналогичной должности в Эстонии. Об этом сообщают провластные беларусские СМИ.

Отмечено, что указы Лукашенко подписал сегодня, 19 октября.

Сокол возглавлял посольство Беларуси в Украине с 13 июня 2016 года. Он и другие белорусские дипломаты покинули Украину в марте 2022 года.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко тогда же опубликовал видео, как по его поручению украинский пограничник пытался передать Соколу мешочек с монетками. Пограничник сказал, что это 30 сребреников и попросил передать их главе Пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо.

СПРАВКА. Выражение "30 серебреников" означает плату за измену. В Новом Завете за такую сумму Иуда Искариот изменил Иисусу Христу.

Беларусь, несмотря на уверения Лукашенко, что РФ никогда не нападет на Украину с белорусской территории, предоставила Кремлю плацдарм для вторжения в Украину с севера.

Смотрите видео с вручением Соколу 30 серебреников здесь.

  • В сентябре командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на территории Беларуси продолжаются военные учения, это не создает военной угрозы, но есть определенная опасность.
  • Центр сопротивления заявил, что в Беларуси осталось менее 1000 боевиков из террористической группы Вагнера.
  • 10 октября 2023 года ЦНС сообщил, что ФСБ России и Комитет государственной безопасности Беларуси планируют устроить провокацию на одном из промышленных объектов Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину.

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Милана Головань
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