Литва ввела надзвичайний стан по всій країні: атаки з Білорусі не припиняються

Владислав Кондратович (Фото: МВС Литви)

Литва на всій території країни оголосила надзвичайний стан через те, що атаки повітряними кулями з контрабандою з Білорусі тривають не перший місяць. Про це сказано у заяві Міністерства внутрішніх справ країни.

Керівником державного управління з надзвичайних ситуацій на цей період призначено главу МВС Литви Владислава Кондратовича. У заяві сказано, що кулі з контрабандою становлять загрозу інтересам національної безпеки Литви.

"Слід зазначити, що запровадження надзвичайного стану на всій території країни не створить незручностей для населення, оскільки застосовані заходи будуть адресними та співмірними, спрямованими винятково на організаторів і виконавців протиправної діяльності", – заявили в МВС.

У міністерстві пояснили, що постійний запуск повітряних куль із контрабандою з Білорусі загрожує цивільній авіації Литви та порушує роботу Вільнюського аеропорту. Через це втрачається можливість перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, виникають значні фінансові втрати та завдається репутаційна шкода.

Режим ЧС дасть змогу відомствам Литви тісніше координувати дії та заручитися підтримкою військових частин у разі потреби, сказали в МВС.

За даними міністерства, з жовтня 2025 року Вільнюський аеропорт було закрито майже на 60 годин через загрозу цивільній авіації з боку контрабандних повітряних куль, що зачепило більше ніж 300 рейсів і понад 47 000 пасажирів.

Режим НС було введено по всій країні, оскільки через напрямок вітру курс повітряних куль може змінюватися.