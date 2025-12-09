Литва ввела чрезвычайное положение по всей стране: атаки из Беларуси не прекращаются
Литва на всей территории страны объявила чрезвычайное положение из-за того, что атаки воздушными шарами с контрабандой из Беларуси продолжаются не первый месяц. Об этом сказано в заявлении Министерства внутренних дел страны.
Руководителем государственного управления по чрезвычайным ситуациям на этот период назначен глава МВД Литвы Владислав Кондратович. В заявлении сказано, что шары с контрабандой представляют угрозу интересам национальной безопасности Литвы.
"Следует отметить, что введение чрезвычайного положения на всей территории страны не создаст неудобств для населения, поскольку применяемые меры будут адресными и соразмерными, направленными исключительно на организаторов и исполнителей противоправной деятельности", – заявили в МВД.
В министерстве пояснили, что постоянный запуск воздушных шаров с контрабандой из Беларуси угрожает гражданской авиации Литвы и нарушает работу Вильнюсского аэропорта. Из-за этого теряется возможность перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом, возникают значительные финансовые потери и наносится репутационный ущерб.
Режим ЧС позволит ведомствам Литвы теснее координировать действия и заручиться поддержкой воинских частей в случае необходимости, сказали в МВД.
По данным министерства, с октября 2025 года Вильнюсский аэропорт был закрыт почти на 60 часов из-за угрозы гражданской авиации со стороны контрабандных воздушных шаров, что затронуло более 300 рейсов и более 47 000 пассажиров.
Режим ЧС был введен по всей стране, так как из-за направления ветра курс воздушных шаров может изменяться.
- 29 ноября аэропорт Вильнюса всю ночь был закрыт из-за воздушных шаров из Беларуси.
- 4 декабря в Литве задержали мужчину, который управлял дроном возле аэропорта в Вильнюсе, несмотря на запрет.
- 7 декабря из-за очередной гибридной атаки со стороны Беларуси были сорваны авиарейсы, 1000 пассажиров застряли.
