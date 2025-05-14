"Мы – третий Луганский!". Прикордонники взяли у полон росіян, які видавали себе за українців

Російські окупанти намагалися видати себе за українських прикордонників, щоб уникнути полону

Третій Луганський прикордонний загін (Фото: Луганська ОВА)

На Куп'янському напрямку прикордонники затримали двох російських окупантів, які намагалися видати себе за українських військових, щоб уникнути полону. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Повідомляється, що на окупантах були нарукавні знаки Луганського загону, але прикордонники з'ясували, що це колишні ув'язнені з Росії, які зараз служать у підрозділі "Шторм-Z" 25-го мотострілецького гвардійського полку РФ.

"Я одразу питаю, хто такі. Вони кажуть: "Та мы третий Луганский, третий Луганский, уходите, тут много дронов!". Очень так по-русски", – розповів один із прикордонників.

Його побратим підтвердив, що у чоловіків "дуже було чути російський акцент".

За словами українських бійців, росіяни не змогли відповісти, з якого вони міста чи села. Після того, як один із прикордонників зробив попереджувальний постріл, чоловіки повідомили, що вони є громадянами РФ.