Макрон говорив про війська Франції в Україні не для фронту, а для присутності — міністр оборони

Лекорню заявив, що не йдеться про участь французьких військових у бойових діях проти Росії

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що президент країни Емманюель Макрон говорив про можливу військову присутність в Україні, а не про пряму участь у війні проти Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю BFM-TV.

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За його словами, Макрон не говорив про "спільну війну" з Україною.

"Є кілька напрямків, йдеться про схеми військової присутності для розмінування, навчання солдатів на українській землі", – сказав Лекорню.

Він зазначив, що за два роки великої війни ситуація змінилася, Росія несе дедалі більшу загрозу, а у Конгресі США блокують військову допомогу Україні.

"Багато пропозицій досягли консенсусу, зокрема, вісім пропозицій, хай то цивільні, більш військові, наприклад, виробництво на українській землі, або пов'язані з кіберзахистом", — заявив глава відомства.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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