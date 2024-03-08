Макрон говорил о войсках Франции в Украине не для фронта, а присутствия — министр обороны

Лекорню заявил, что речь не идет о участии французких военных в боевых действиях против России

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент страны Эмманюэль Макрон говорил о возможном военном присутствии в Украине, а не прямого участия в войне против России. Об этом он сообщил в интервью BFM-TV.

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По его словам, Макрон не говорил о "совместной войне" с Украиной.

"Есть несколько направлений, речь идет о схемах военного присутствия для разминирования, обучении солдат на украинской земле", — сказал Лекорню.

Он отметил, что за два года большой войны ситуация изменилась, Россия несет все большую угрозу, а в Конгрессе США блокируют военную помощь Украине.

"Множество предложений достигло консенсуса, в частности, восемь предложений, будь то гражданские, более военные, например, производство на украинской земле, или относящиеся к киберзащите", — заявил глава ведомства.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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