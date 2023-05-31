Макрон не хоче арешту Путіна. Говорить, що він єдиний, з ким можна буде вести переговори

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна буде заарештувати диктатора Володимира Путіна через необхідність майбутніх переговорів. Про це він повідомив у Словаччині, цитує його The Guardian.

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За його словами, якщо за кілька місяців буде "вікно" для переговорів із Росією, то у виборі між судом чи переговорами, діалог буде у пріоритеті.

"Ви можете поставити себе у становище, коли ви кажете: Я хочу, щоб ви потрапили до в'язниці, але ви єдиний, із ким я можу вести переговори", — сказав Макрон.

Раніше російське дисидентське видання Верстка з посиланням на джерела повідомило, що Путін перестав виїжджати за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт як воєнного злочинця.

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у співучасті у викраденні українських дітей.

Парламентська опозиція Південно-Африканської Республіки заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна, якщо той прилетить до ПАР на саміт лідерів БРІКС у серпні 2023 року.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

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