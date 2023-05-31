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Макрон не хочет ареста Путина. Говорит, что он единственный, с кем можно вести переговоры

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 22:48
Макрон не хочет ареста Путина. Говорит, что он единственный, с кем можно вести переговоры - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя будет арестовать диктатора Владимира Путина из-за необходимости будущих переговоров. Об этом он сообщил в Словакии, цитирует его The Guardian.

По его словам, если через несколько месяцев будет "окно" для переговоров с Россией, то в выборе между судом или переговорами, диалог будет в приоритете. 

"Вы можете поставить себя в положение, когда вы говорите: Я хочу, чтобы вы попали в тюрьму, но вы единственный, с кем я могу вести переговоры", — сказал Макрон.

Ранее российское диссидентское издание Верстка со ссылкой на источники сообщило, что Путин перестал выезжать за границу после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест как военного преступника.

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей. 
  • Парламентская оппозиция Южно-Африканской Республики заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина, если тот прилетит в ЮАР на саммит лидеров БРИКС в августе 2023 года. 
  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

Читайте также: Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета

Дмитрий Гриниченко
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