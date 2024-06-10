"Макрон приватно говорив різне". Каллас відповіла про шанси стати топдипломатом ЄС

Кая Каллас відмовилася передати зміст приватних бесід, але зазначила, що публічно Емманюель Макрон не говорив про підтримку

Емманюель Макрон і Кая Каллас (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас не підтвердила інформацію, що вона має підтримку президента Франції Емманюеля Макрона для отримання посади верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки. Політикиня хотіла б дізнатися його позицію, розповіла вона місцевому ЗМІ Delfi.

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Каллас не побажала спекулювати щодо того, чи прийняла б вона пропозицію обійняти посаду топдипломата ЄС, якби їй запропонували. Проте вона зазначила, що це було б для неї великим визнанням: "Якщо така пропозиція надійде, то, природно, я серйозно її розгляну".

Щодо нібито підтримки від Макрона Каллас заявила: "У нас були різні бесіди, і взагалі не прийнято якимось чином реферувати (Стисло повідомляти. – Ред.) ці бесіди для преси, інакше такі бесіди не велися б".

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Водночас прем'єрка підтвердила, що вони з Макроном говорили про високопоставлені посади – тому що обидва політики перебувають в одній політичній групі "Оновити Європу", також вона вела такі бесіди з представниками інших груп, аби дізнатися їхнє бачення.

Каллас зазначила, що хоче прямо запитати у Макрона, чи підтримує він її.

"Наскільки я знаю, він ніде про це не говорив публічно, приватно він говорив різні речі. Не варто випереджати події. Недостатньо мати підтримку лише однієї людини, потрібна ширша підтримка. Я все-таки ще новачок у таких політичних іграх на європейському рівні", – підсумувала вона.

Наразі посаду топдипломата ЄС обіймає Жозеп Боррель.

10 червня видання Politico з посиланням на анонімні джерела заявило, що Макрон підтримує Каллас на посаду топдипломата Євросоюзу.

Каллас підтримує Україну, Естонія надає країні різнобічну допомогу.

Проте 26 серпня 2023 року чоловік Каллас потрапив у скандал через свій бізнес у Росії. Утім, у відставку прем'єрка так і не пішла.

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