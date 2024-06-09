Макрон підтримує естонську прем'єрку Каллас на посаду топдипломата Євросоюзу – Politico

Видання стверджує, що серед країн ЄС, розташованих далі від РФ, широко поширена недовіра до "критичної риторики балтійського регіону щодо Росії"

Кая Каллас та Еманнюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує кандидатуру прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду очільниці європейської дипломатії. Про це заявляє видання Politico з посиланням на анонімні джерела.

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За даними медіа, Каллас є найбільш обговорюваним іменем у Брюсселі, коли справа стосується посади верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки.

Троє французьких чиновників, які безпосередньо обізнані у переговорах щодо майбутнього голови євродипломатії, підтвердили Politico: офіс Макрона розглядає Каллас як наступника нинішнього посадовця Жозепа Борреля. Але всі троє також сказали, що президент Франції тримає свої варіанти відкритими.

"Між Макроном і Каллас є добре взаєморозуміння, її дуже люблять, і вони мають схожі точки зору", — сказав помічник з "Оновити Європу", ліберальної політичної групи Європейського парламенту.

Помічник додав, що Каллас сприймають як сильну особистість політичної групи: "Це сильний голос, який має вплив за межами своєї країни".

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Макрон також "енергійно підтримав" пропозицію Каллас створити фонд оборонної промисловості, зауважує видання.

Неназваний високопоставлений східноєвропейський чиновник заявив, що має підтвердження від естонських колег – Макрон віддає перевагу Каллас і дав свою згоду на її кандидатуру на початку року.

Водночас, зауважує ЗМІ, серед членів Євросоюзу, розташованих далі від РФ, широко поширена недовіра до "критичної риторики балтійського регіону щодо Росії".

Окрім цього, стверджує Politico, є побоювання, що Каллас зосередиться винятково на РФ, не звертаючи уваги на решту світу.

"Я бачу логіку в тому, щоб надати східноєвропейцю високу посаду, — сказав південноєвропейський дипломат, але додав: – Нам потрібен хтось, хто говорить також про Африку чи Південну Америку, а не лише про Росію".

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Каллас послідовно підтримує Україну, Естонія надає країні різнобічну допомогу.

Проте 26 серпня чоловік Каллас потрапив у скандал через свій бізнес у Росії. Утім, у відставку прем'єрка так і не пішла.

8 червня стало відомо, що Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України ще 400 000 євро.

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