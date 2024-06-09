Макрон поддерживает эстонского премьера Каллас на топ-дипломата Евросоюза – Politico
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на анонимные источники.
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По данным медиа, Каллас является наиболее обсуждаемым именем в Брюсселе, когда дело касается поста верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
Трое французских чиновников, непосредственно знакомых с переговорами по поводу будущего главы евродипломатии, подтвердили Politico: офис Макрона рассматривает Каллас как преемника нынешнего чиновника Жозепа Борреля. Но все трое также сказали, что президент Франции держит свои варианты открытыми.
"Между Макроном и Каллас есть хорошее взаимопонимание, ее очень любят, и они имеют схожие точки зрения", – сказал помощник из "Обновить Европу", либеральной политической группы Европейского парламента.
Помощник добавил, что Каллас воспринимают как сильную личность политической группы: "Это сильный голос, оказывающий влияние за пределами своей страны".
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Макрон также "энергично поддержал" предложение Каллас создать фонд оборонной промышленности, отмечает издание.
Неназванный высокопоставленный восточноевропейский чиновник заявил, что имеет подтверждение от эстонских коллег – Макрон предпочитает Каллас и дал свое согласие на ее кандидатуру в начале года.
В то же время, отмечает СМИ, среди членов Евросоюза, расположенных дальше от РФ, широко распространено недоверие к "критической риторике балтийского региона в отношении России".
Кроме того, утверждает Politico, есть опасения, что Каллас сосредоточится исключительно на РФ, не обращая внимания на остальной мир.
"Я вижу логику в том, чтобы предоставить восточноевропейцу высокую должность, – сказал южноевропейский дипломат, но добавил: - Нам нужен кто-то, кто говорит также об Африке или Южной Америке, а не только о России".
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- Каллас последовательно поддерживает Украину, Эстония оказывает стране разностороннюю помощь.
- Однако 26 августа муж Каллас попал в скандал из-за своего бизнеса в России. Впрочем, в отставку премьер так и не ушла.
- 8 июня стало известно, что Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины еще 400 000 евро.
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