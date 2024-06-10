"Макрон в частном порядке говорил разное". Каллас о шансах стать топ-дипломатом ЕС

Кая Каллас отказалась передать содержание частных бесед, но отметила, что публично Эмманюэль Макрон не говорил о поддержке

Эмманюэль Макрон и Кайя Каллас (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не подтвердила информацию, что у нее есть поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона для получения должности верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Политик хотела бы узнать его позицию, рассказала она местному СМИ Delfi.

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Каллас не пожелала спекулировать насчет того, приняла бы она предложение занять должность топ-дипломата ЕС, если бы ей предложили. Однако она отметила, что это было бы для нее большим признанием: "Если такое предложение поступит, то, естественно, я серьезно его рассмотрю".

Насчет якобы поддержки от Макрона Каллас заявила: "У нас были разные беседы, и вообще-то не принято каким-либо образом реферировать (Кратко сообщать. – Ред.) эти беседы для прессы, иначе такие беседы не велись бы".

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В то же время премьер подтвердила, что они с Макроном говорили о высокопоставленных должностях – потому что оба политика находятся в одной политической группе "Обновить Европу", также она вела такие беседы с представителями других групп, чтобы узнать их видение.

Каллас отметила, что хочет прямо спросить у Макрона, поддерживает ли он ее.

"Насколько я знаю, он нигде об этом не говорил публично, в частном порядке он говорил разные вещи. Не стоит опережать события. Недостаточно иметь поддержку лишь одного человека, нужна более широкая поддержка. Я все-таки еще новичок в такого рода политических играх на европейском уровне", – подытожила она.

В настоящее время должность топ-дипломата ЕС занимает Жозеп Боррель.

10 июня издание Politico со ссылкой на анонимные источники заявило, что Макрон поддерживает Каллас на должность топ-дипломата Евросоюза.

Каллас поддерживает Украину, Эстония предоставляет стране разностороннюю помощь.

Однако 26 августа 2023 года муж Каллас попал в скандал из-за своего бизнеса в России. Впрочем, в отставку премьер так и не ушла.

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