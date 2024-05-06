Макрон заявив, що координація з Китаєм щодо України є вирішальною
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що координація з Китаєм щодо російсько-української війни є "абсолютно вирішальною". Про це він сказав у вступній промові перед тристоронньою зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Єлисейському палаці, цитує France 24.
За словами Макрона, координація з Пекіном щодо "великих криз", зокрема війни Росії проти України, є "абсолютно вирішальною".
"Майбутнє нашого континенту дуже чітко залежатиме від нашої здатності продовжувати збалансований розвиток відносин з Китаєм", – сказав він.
Напередодні Сі заявив, що Пекін має намір співпрацювати із Парижем в контексті врегулювання російсько-української війни. Лідер Китаю висловив сподівання, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу.
- 30 квітня видання Bloomberg писало, що Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.
- 5 травня Сі Цзіньпін вперше за останні п’ять років прибув до Франції.
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