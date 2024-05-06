Макрон заявил, что координация с Китаем по Украине является решающей

5 мая лидер Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет прилетел во Францию

Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что координация с Китаем по поводу российско-украинской войны является "абсолютно решающей". Об этом он сказал во вступительной речи перед трехсторонней встречей с лидером КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце, цитирует France 24.

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По словам Макрона, координация с Пекином относительно "больших кризисов", в частности войны России против Украины, "абсолютно решающая".

"Будущее нашего континента будет очень четко зависеть от нашей способности продолжать сбалансированное развитие отношений с Китаем", – сказал он.

Накануне Си заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Парижем в контексте урегулирования российско-украинской войны. Лидер Китая выразил надежду, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу.

30 апреля издание Bloomberg писало, что Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.

5 мая Си Цзиньпин впервые за последние пять лет прибыл во Францию.

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