Макрон заявил, что координация с Китаем по Украине является решающей
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что координация с Китаем по поводу российско-украинской войны является "абсолютно решающей". Об этом он сказал во вступительной речи перед трехсторонней встречей с лидером КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце, цитирует France 24.
По словам Макрона, координация с Пекином относительно "больших кризисов", в частности войны России против Украины, "абсолютно решающая".
"Будущее нашего континента будет очень четко зависеть от нашей способности продолжать сбалансированное развитие отношений с Китаем", – сказал он.
Накануне Си заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Парижем в контексте урегулирования российско-украинской войны. Лидер Китая выразил надежду, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу.
- 30 апреля издание Bloomberg писало, что Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.
- 5 мая Си Цзиньпин впервые за последние пять лет прибыл во Францию.
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