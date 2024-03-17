Макрон заявив, що у нього та Шольца "різний стиль" у питанні підтримки України
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем немає розбіжностей у питанні допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Parisien.
За його словами, у нього та Шольца "різні стилі", але це не є проблемою.
"У нас багато спільного з точки зору цілей та ситуації. Розрізняється лише спосіб їхнього втілення, тому що стратегічні культури наших країн відрізняються", – сказав Макрон.
Він зазначив, що хотів швидко приїхати до Німеччини, щоб не було жодної дискусії про нібито стратегічні розбіжності.
Також політик заявив, що іноземні війська в Україні можуть знадобитися "якоїсь миті".
"Я не бажаю цього, я не ініціюватиму цього – буде необхідно провести операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", — резюмував глава французької держави.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування закордонних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів в Україну.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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