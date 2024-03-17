Макрон заявил, что у него и Шольца "разный стиль" в вопросе поддержки Украины

Макрон заверил, что между ним и Шольцем нет конфликта в вопросе войны России против Украины

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем нет разногласий в вопросе помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью газете Le Parisien.

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По его словам, у него и Шольца "разные стили", но это не является проблемой.

"У нас много общего с точки зрения целей и ситуации. Различается только способ их воплощения, потому что стратегические культуры наших стран отличаются", — сказал Макрон.

Он отметил, что хотел быстро приехать в Германию, чтобы не было никаких дискуссией о якобы стратегических разногласиях.

Также политик заявил, что иностранные войска в Украине могут понадобиться "в какой-то момент".

"Я не желаю этого, я не буду инициировать это – будет необходимо провести операции на земле, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", — резюмировал глава французского государства.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения зарубежных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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