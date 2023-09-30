Медведєв фантазує, що буде більше нових регіонів РФ. Подоляк передрік тюремні мемуари

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який регулярно робить недолугі заяви про російсько-українську війну і погрожує ядерною зброєю, заявив, що "нових" регіонів у складі РФ нібито стане більше. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натомість запевнив, що всі українські території будуть деокуповані, а подібні діячі РФ в майбутньому писатимуть тюремні мемуари.

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Медведєв вирішив "привітати" росіян з так званим днем "возз'єднання нових регіонів із Росією". Диктатор РФ Володимир Путін вирішив створити таке "свято" 30 вересня, приурочивши до річниці незаконних псевдорефрендумів, які ніхто в цивілізованому світі не визнає. Мова йде про "возз’єднання" з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому жоден з регіонів РФ не контролює повністю, а на півдні і на Бахмутському напрямку Сили оборони наразі продовжують вибивати окупантів, поступово звільняючи від них українські землі.

Медведєв у своєму дописі заявив, що війна РФ проти України триватиме "до повного знищення нацистського київського режиму" та до окупації загарбниками тих українських земель, які представник Кремля вважає "споконвіку російськими територіями".

Він додав, що "нових регіонів у складі Росії буде більше", і висловив віру в те, що перемога буде за окупантами.

Подоляк написав: "Пам’ятайте: немає жодних "нових територій Росії", "анексованих територій", і немає жодних шансів на те, що Росія зможе зберегти над ними контроль".

Він наголосив, що є лише територія України, включно з Кримом, де точаться важкі бої для знищення російського окупаційного угруповання та "амбіцій російської авторитарної держави".

"Ба більше, системне професійне обнуління вчорашніх російських понтів (репутації країни, якої нібито треба боятися) після 584 днів війни надто очевидне, щоб звертати увагу на чергові "загрозливі" виступи офіційних осіб Росії. Всім цим російським суб’єктам потрібно трохи почекати, щоб особисто спостерігати фінал війни, де для них обов'язково настане жорстка юридична відповідальність, а також з'явиться можливість написати тюремні мемуари в класичному нудному стилі "нас не так зрозуміли", – додав Подоляк.

30 вересня 2022 року Путін підписав папірці, де вирішив назвати "незалежними територіями" тимчасово окуповані військами РФ частини Запорізької та Херсонської областей.

Далі спробу анексії "схвалили" у нелегітимній Держдумі та в конституційному суді РФ, а напередодні Рада федерації "ратифікувала" ці папірці.

4 жовтня президент Зеленський видав указ про нікчемність підписаних Путіним папірців щодо українських територій.

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