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Американський сенатор відповів Медведєву: Час протверезіти. Ядерний удар — напад на НАТО

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 06:56
Американський сенатор відповів Медведєву: Час протверезіти. Ядерний удар — напад на НАТО - Фото
Ліндсі Грем (Фото: EPA)

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем порадив "протверезіти" колишньому президентові РФ Дмитру Медведєву, який знову став погрожувати ядерним ударом по Україні. Про це він написав у Twitter.

За його словами, російським "друзям", які говорять про застосування ядерної зброї в Україні, варто розуміти, що це буде нападом на НАТО, враховуючи близькість до території Альянсу.

Він заявив, що Медведєву "пора протверезіти".

"Усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, піти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої загибелі", — заявив Грем.

30 липня Медведєв написав у своєму Telegram, що "якщо уявити", що український наступ удався, і території будуть звільнені від російських окупантів, то РФ "довелося б з огляду на правила указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". Медведєв додав, що "іншого виходу просто не залишиться".

  • Наприкінці червня до Сенату США було внесено проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта вважатиметься нападом на НАТО з відповідним застосуванням статті 5, яка передбачає військову відповідь.
  • Президент США Байден не вважає, що Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю, "хоча як знати".
  • Медведєв погрожує ядерною зброєю, якщо ЗСУ матимуть успіх. У США пообіцяли РФ наслідки. 

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Дмитро Гриниченко
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