Американський сенатор відповів Медведєву: Час протверезіти. Ядерний удар — напад на НАТО
Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем порадив "протверезіти" колишньому президентові РФ Дмитру Медведєву, який знову став погрожувати ядерним ударом по Україні. Про це він написав у Twitter.
За його словами, російським "друзям", які говорять про застосування ядерної зброї в Україні, варто розуміти, що це буде нападом на НАТО, враховуючи близькість до території Альянсу.
Він заявив, що Медведєву "пора протверезіти".
"Усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, піти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої загибелі", — заявив Грем.
30 липня Медведєв написав у своєму Telegram, що "якщо уявити", що український наступ удався, і території будуть звільнені від російських окупантів, то РФ "довелося б з огляду на правила указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". Медведєв додав, що "іншого виходу просто не залишиться".
- Наприкінці червня до Сенату США було внесено проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта вважатиметься нападом на НАТО з відповідним застосуванням статті 5, яка передбачає військову відповідь.
- Президент США Байден не вважає, що Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю, "хоча як знати".
- Медведєв погрожує ядерною зброєю, якщо ЗСУ матимуть успіх. У США пообіцяли РФ наслідки.
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