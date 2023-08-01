Американський сенатор відповів Медведєву: Час протверезіти. Ядерний удар — напад на НАТО

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем порадив "протверезіти" колишньому президентові РФ Дмитру Медведєву, який знову став погрожувати ядерним ударом по Україні. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, російським "друзям", які говорять про застосування ядерної зброї в Україні, варто розуміти, що це буде нападом на НАТО, враховуючи близькість до території Альянсу.

Він заявив, що Медведєву "пора протверезіти".

"Усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, піти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої загибелі", — заявив Грем.

30 липня Медведєв написав у своєму Telegram, що "якщо уявити", що український наступ удався, і території будуть звільнені від російських окупантів, то РФ "довелося б з огляду на правила указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". Медведєв додав, що "іншого виходу просто не залишиться".

Наприкінці червня до Сенату США було внесено проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта вважатиметься нападом на НАТО з відповідним застосуванням статті 5, яка передбачає військову відповідь.

Президент США Байден не вважає, що Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю, "хоча як знати".

Медведєв погрожує ядерною зброєю, якщо ЗСУ матимуть успіх. У США пообіцяли РФ наслідки.

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