Американский сенатор ответил Медведеву: Пора протрезветь. Ядерный удар — нападение на НАТО

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм посоветовал "протрезветь" бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву, который снова стал угрожать ядерным ударом по Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, российским "друзьям", которые говорят о применении ядерного оружия в Украине, стоит понимать, что это будет нападением на НАТО, учитывая близость к территории Альянса.

Он заявил, что Медведеву "пора протрезветь".

"Осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели", — заявил Грэм.

30 июля Медведев написал в своем Telegram, что "если представить", что украинское наступление удалось, и территории будут освобождены от российских оккупантов, то РФ "пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия". Медведев добавил, что "другого выхода просто не останется".

В конце июня в Сенат США внесли проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО с соответствующим применением статьи 5, предусматривающей военный ответ.

Президент США Байден не считает, что Путин будет разворачивать для применения ядерное оружие, "хотя как знать".

Медведев угрожает ядерным оружием, если у ВСУ будет успех. В США пообещали РФ последствия.

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