Медведев фантазирует, что будет больше новых регионов РФ. Подоляк предрек тюремные мемуары

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который регулярно делает несуразные заявления о российско-украинской войне и угрожает ядерным оружием, заявил, что "новых" регионов в составе РФ якобы станет больше. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что все украинские территории будут деоккупированы, а подобные деятели РФ в будущем будут писать тюремные мемуары.

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Медведев решил "поздравить" россиян с так называемым днем "воссоединения новых регионов с Россией". Диктатор РФ Владимир Путин решил создать такой "праздник" 30 сентября, приурочив к годовщине незаконных псевдорефрендумов, которые никто в цивилизованном мире не признает. Речь идет о "воссоединении" с временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом ни один из регионов РФ не контролирует полностью, а на юге и на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают выбивать оккупантов, постепенно освобождая от них украинские земли.

Медведев в своем сообщении заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться "до полного уничтожения нацистского киевского режима" и до оккупации захватчиками тех украинских земель, которые представитель Кремля считает "испокон веков российскими территориями".

Он добавил, что "новых регионов в составе России будет больше", и выразил веру в то, что победа будет за оккупантами.

Подоляк написал: "Помните: нет никаких "новых территорий России", "анексированных территорий", и нет никаких шансов на то, что Россия сможет сохранить над ними контроль".

Он подчеркнул, что есть только территория Украины, включая Крым, где идут тяжелые бои для уничтожения российской оккупационной группировки и "амбиций российского авторитарного государства".

"Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которой якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные "угрожающие" выступления официальных лиц России. Всем этим российским субъектам нужно немного подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также представится возможность написать тюремные мемуары в классическом нудном стиле "нас не так поняли", – добавил Подоляк.

30 сентября 2022 года Путин подписал бумажки, где решил назвать "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей.

Далее попытку аннексии "одобрили" в нелегитимной Госдуме и в конституционном суде РФ, а накануне Совет федерации "ратифицировал" эти бумажки.

4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.

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