Мельник: Безкарний підрив Каховської ГЕС може спровокувати більш тяжкі злочини Путіна
08.06.2023, 09:20
Андрій Мельник (Фото: EPA)
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що якщо підрив Каховської ГЕС росіянами залишиться безкарним, це може спровокувати диктатора Володимира Путіна на більш тяжкі злочини. Про це він написав у Twitter.
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За його словами, після того, як росіяни "вступили в новий вимір війни" підривом Каховської ГЕС, міжнародне співтовариство лише висловило "занепокоєння".
Він зазначив, що жодних нових каральних заходів проти Кремля не було.
"Це пожежонебезпечно. Це може спровокувати Путіна на ще більш тяжкі злочини", — заявив Мельник.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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