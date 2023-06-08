Мельник: Безкарний підрив Каховської ГЕС може спровокувати більш тяжкі злочини Путіна

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що якщо підрив Каховської ГЕС росіянами залишиться безкарним, це може спровокувати диктатора Володимира Путіна на більш тяжкі злочини. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, після того, як росіяни "вступили в новий вимір війни" підривом Каховської ГЕС, міжнародне співтовариство лише висловило "занепокоєння".

Він зазначив, що жодних нових каральних заходів проти Кремля не було.

"Це пожежонебезпечно. Це може спровокувати Путіна на ще більш тяжкі злочини", — заявив Мельник.

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