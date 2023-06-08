Мельник: Безнаказанный подрыв Каховской ГЭС может вызвать более тяжкие преступления Путина

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что если подрыв Каховской ГЭС россиянами останется безнаказанным, то это может спровоцировать диктатора Владимира Путина на более тяжкие преступления. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после того как россияне "вступили в новое измерение войны" подрывом Каховской ГЭС, международное сообщество только выразило "беспокойство".

Он отметил, что никаких новых карательных мер против Кремля не последовало.

"Это пожароопасно. Это может спровоцировать Путина на еще более тяжкие преступления", — заявил Мельник.

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