Мельник: Безнаказанный подрыв Каховской ГЭС может вызвать более тяжкие преступления Путина
08.06.2023, 09:20
Андрей Мельник (Фото: EPA)
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что если подрыв Каховской ГЭС россиянами останется безнаказанным, то это может спровоцировать диктатора Владимира Путина на более тяжкие преступления. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, после того как россияне "вступили в новое измерение войны" подрывом Каховской ГЭС, международное сообщество только выразило "беспокойство".
Он отметил, что никаких новых карательных мер против Кремля не последовало.
"Это пожароопасно. Это может спровоцировать Путина на еще более тяжкие преступления", — заявил Мельник.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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