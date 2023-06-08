UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мельник: Безнаказанный подрыв Каховской ГЭС может вызвать более тяжкие преступления Путина

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 09:20
Мельник: Безнаказанный подрыв Каховской ГЭС может вызвать более тяжкие преступления Путина - Фото
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что если подрыв Каховской ГЭС россиянами останется безнаказанным, то это может спровоцировать диктатора Владимира Путина на более тяжкие преступления. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, после того как россияне "вступили в новое измерение войны" подрывом Каховской ГЭС, международное сообщество только выразило "беспокойство".

Он отметил, что никаких новых карательных мер против Кремля не последовало. 

"Это пожароопасно. Это может спровоцировать Путина на еще более тяжкие преступления", — заявил Мельник.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМИДвладимир путинандрей мельниккаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 