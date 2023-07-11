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Мельника звільнено з посади заступника Кулеби. Раніше він став послом в Бразилії

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 17:31
Мельника звільнено з посади заступника Кулеби. Раніше він став послом в Бразилії - Фото
Андрій Мельник (фото - ЕРА)

На сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив Андрія Мельника з посади заступника міністра закордонних справ. Про це повідомив представник українського уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника міністра закордонних справ України", – йдеться в повідомленні.

20 червня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив Мельника надзвичайним і повноважним послом у Бразилії.

До цього Мельник обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла у Німеччині з 2014 до 2022 року, а з 18 листопада 2022-го став заступником голови МЗС.

  • LIGA.net робила розбір "найгучніших" скандалів з Мельником під час його перебування на посаді посла в Німеччині.

Читайте також: Мельник про очікування від саміту НАТО: Думаю, буде якийсь варіант, про який ми ще не знаємо

Оксана Житнюк
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