Мелоні після зустрічі з Сі: Навряд чи Китай зацікавлений у підтримці промисловості Росії
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Китай наразі не зацікавлений у підтримці російської промисловості. Про це вона заявила після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, що відбулася 29 липня.
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"Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії, навіть якщо, як ми знаємо, він не втручається безпосередньо", – сказала глава італійського уряду.
Вона наголосила, що під час зустрічі із Сі вона "дуже чітко" обговорила питання підтримки Росії у загарбницькій війні проти України. Лідери також "разом обміркували, які у кого є інтереси".
"Президент Сі вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла б бачити кроки, які робляться в цьому напрямку", – сказала Мелоні, додавши, що Китай може відігравати велику роль у завершенні російсько-української війни.
- 23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.
- 24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.
- Кулеба "достатньо детально" обговорював із китайським колегою Ван Ї, щоб Пекін не передавав Москві зброю для війни проти України.
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