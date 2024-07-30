Мелоні після зустрічі з Сі: Навряд чи Китай зацікавлений у підтримці промисловості Росії

Джорджа Мелоні та Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА/FILIPPO ATTILI)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Китай наразі не зацікавлений у підтримці російської промисловості. Про це вона заявила після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, що відбулася 29 липня.

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"Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії, навіть якщо, як ми знаємо, він не втручається безпосередньо", – сказала глава італійського уряду.

Вона наголосила, що під час зустрічі із Сі вона "дуже чітко" обговорила питання підтримки Росії у загарбницькій війні проти України. Лідери також "разом обміркували, які у кого є інтереси".

"Президент Сі вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла б бачити кроки, які робляться в цьому напрямку", – сказала Мелоні, додавши, що Китай може відігравати велику роль у завершенні російсько-української війни.

23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

Кулеба "достатньо детально" обговорював із китайським колегою Ван Ї, щоб Пекін не передавав Москві зброю для війни проти України.

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