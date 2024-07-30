Мелони после встречи с Си: Вряд ли Китай заинтересован в поддержке промышленности России

Джорджа Мелони и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА/FILIPPO ATTILI)

Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что Китай пока не заинтересован в поддержке российской промышленности. Об этом она заявила после состоявшейся 29 июля встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

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"Я думаю, что Китай не заинтересован на данном этапе в поддержке промышленного потенциала России, даже если, как мы знаем, он не вмешивается напрямую", – сказала глава итальянского правительства.

Она подчеркнула, что во время встречи с Си она "очень четко" обсудила вопрос поддержки России в захватнической войне против Украины. Лидеры также "вместе обдумали, какие у кого есть интересы".

"Президент Си вчера сказал, что Китай всегда работает над мирным сосуществованием между народами, и здесь я хотела бы видеть предпринимаемые в этом направлении шаги", – сказала Мелони, добавив, что Китай может играть большую роль в завершении российско-украинской войны.

23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай. По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

Кулеба "достаточно подробно" обсуждал с китайским коллегой Ван И, чтобы Пекин не передавал Москве оружие для войны против Украины.

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