Мерц відкинув повернення Росії до G8. Це один із пунктів "мирного плану" США
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не повернеться до формату G8 попри наявність такого пункту в "мирному плані" президента США Дональда Трампа. Таку заяву він зробив на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі, повідомляє DW.
"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", – зазначив він.
Канцлер підкреслив, що повернення до формату G8 можливе лише за умови повного консенсусу всіх учасників. За словами Мерца, у G7 ніхто, крім США, цього не бажає. Передумови для повернення також відсутні.
Подібну позицію раніше озвучив президент Франції Емманюель Макрон. Він зазначив, що сьогодні не існує жодних підстав для відновлення членства Росії в групі.
До 2014 року до складу групи належала Росія. Країну було виключено після окупації Криму.
- "Мирний план" США, розроблений в консультуванні з росіянами, передбачає 28 пунктів, серед яких – повернення Росії до G8.
- Медіа опублікували текст європейської зустрічної пропозиції до проєкту плану. Там передбачений пункт повернення РФ до "Великої вісімки", однак країна має заплатити за відбудову України.
Коментарі (0)