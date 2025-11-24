Мерц відкинув повернення Росії до G8. Це один із пунктів "мирного плану" США

Повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови консенсусу, однак, за словами німецького канцлера, цього хочуть лише США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА / Fabian Strauch)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не повернеться до формату G8 попри наявність такого пункту в "мирному плані" президента США Дональда Трампа. Таку заяву він зробив на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі, повідомляє DW.

"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", – зазначив він.

Канцлер підкреслив, що повернення до формату G8 можливе лише за умови повного консенсусу всіх учасників. За словами Мерца, у G7 ніхто, крім США, цього не бажає. Передумови для повернення також відсутні.

Подібну позицію раніше озвучив президент Франції Емманюель Макрон. Він зазначив, що сьогодні не існує жодних підстав для відновлення членства Росії в групі.

ДОВІДКА G7 або Група семи (від англ. Group of Seven) — це об'єднання урядів семи найбільш економічно розвинених країн світу. До неї належать США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада. Лідери країн регулярно проводять саміти для обговорення ключових проблем.



