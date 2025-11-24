Мерц отверг возвращение России в G8. Это один из пунктов "мирного плана" США
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не вернется в формат G8 несмотря на наличие такого пункта в "мирном плане" президента США Дональда Трампа. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге, сообщает DW.
"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", – отметил он.
Канцлер подчеркнул, что возвращение к формату G8 возможно лишь при условии полного консенсуса всех участников. По словам Мерца, в G7 никто, кроме США, этого не желает. Предпосылки для возвращения также отсутствуют.
Подобную позицию ранее озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что сегодня нет никаких оснований для восстановления членства России в группе.
До 2014 года в состав группы входила Россия. Страна была исключена после оккупации Крыма.
- "Мирный план" США, разработанный в консультировании с россиянами, предусматривает 28 пунктов, среди которых – возвращение России в G8.
- Медиа опубликовали текст европейского встречного предложения к проекту плана. Там предусмотрен пункт возвращение РФ в "Большую восьмерку", однако страна должна заплатить за восстановление Украины.
Комментарии (0)