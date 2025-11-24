Мерц отверг возвращение России в G8. Это один из пунктов "мирного плана" США

Возвращение России в "Большую восьмерку" возможно лишь при условии консенсуса, однако, по словам немецкого канцлера, этого хотят только США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не вернется в формат G8 несмотря на наличие такого пункта в "мирном плане" президента США Дональда Трампа. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге, сообщает DW.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", – отметил он.

Канцлер подчеркнул, что возвращение к формату G8 возможно лишь при условии полного консенсуса всех участников. По словам Мерца, в G7 никто, кроме США, этого не желает. Предпосылки для возвращения также отсутствуют.

Подобную позицию ранее озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что сегодня нет никаких оснований для восстановления членства России в группе.

СПРАВКА G7 или Группа семи (от англ. Group of Seven) – это объединение правительств семи наиболее экономически развитых стран мира. В нее входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Лидеры стран регулярно проводят саммиты для обсуждения ключевых проблем.



До 2014 года в состав группы входила Россия. Страна была исключена после оккупации Крыма.