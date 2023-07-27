Міноборони Британії: Наступ ЗСУ йде за планом. Чекаємо на головний удар, обережність потрібна

Міністр збройних сил Великої Британії (заступник міністра оборони) Джеймс Гіппі заявив, що наступ Сил оборони України йде за планом. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Telegraph.

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За його словами, українське командування виявляє належну обережність, не спрямовуючи великої кількості бійців та озброєнь на щільні мінні поля росіян.

Він зазначив, що Збройні Сили України стримували вогневу міць окупантів, щоб здійснити прорив у потрібний момент.

"Україна зараз виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав Гіппі.

Чиновник наголосив, що наступ — це "не голлівудський фільм".

"Не мало бути моменту, коли танки поїдуть, і заграє музика, і розіграється військовий монтаж, а потім нарешті перемога до вересня. Ми все ще чекаємо, коли українці направлять другий ешелон проти тієї осі, яку вони оберуть", — резюмував міністр.

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